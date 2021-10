Enthousiasmé par l’effectif du Sénégal, l’ancien attaquant des Lions a été plutôt convaincu par la performance du Sénégal samedi face à la Namibie.

Présent au Stade Lat Dior samedi soir lors de la rencontre victorieuse des Lions contre la Namibie (4-1), Mamadou Niang a savouré le succès des Lions et estimé que le Sénégal a fait le plus nécessaire malgré un moment de relâchement noté dans les dernières minutes du match.

« C’était un match très plaisant à regarder. Le Sénégal a fait l’essentiel en première mi-temps. Les petits ont bien joué. A 3-0, ils pouvaient mieux gérer, mais ils se sont un peu relâchés, c’est normal parce que c’était chaud et il y avait la fatigue. », a t-il décrit ai micro de la RTS.

Celui qui a inscrit 20 buts en 50 sélections avec les Lions a également donné des éléments sur le groupe d’Aliou Cissé. « On ne peut pas leur en vouloir d’avoir pris ce but. On espère qu’il iront à Johannesburg pour prendre les trois points. Je suis très fier de voir ces joueurs sur le terrain. On a une génération exceptionnelle. C’est l’une des plus belles équipes que le Sénégal ait pu avoir, je peux même dire que c’est la plus belle. C’est une équipe assez équilibrée. »

