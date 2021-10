D’une manière autoritaire, l’Equipe Nationale du Sénégal a fait un très grand pas vers la qualification au dernier tour des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 en dominant la Namibie samedi soir (4-1), à Thiès.

La longue route vers Qatar semble plus que jamais dégagée pour les Lions du Sénégal après l’éclatante victoire ce samedi soir contre la Namibie.

Les hommes d’Aliou Cissé, en tête du groupe H avec désormais cinq points d’avance sur leurs adversaires du jours et respectivement sept et huit unités de plus que le Congo et le Togo, qui ont eu la bonne idée de faire match nul (1-1) ce samedi, n’ont plus qu’à gagner une rencontre pour valider leur ticket pour le dernier tour des qualifications.

On leur promettait l’enfer, mais les Lions ont en effet très tôt calmé les ardeurs de l’entraineur de la Namibie et ses joueurs, tenant la mainmise de la rencontre dès les premières minutes et concrétisant à la marque (10e) grâce à Idrissa Gana Gueye. Sur la première véritable offensive sénégalaise en effet, le milieu de terrain du PSG, conclut une superbe action à trois, déclenchée par Krépin Diatta, et prolongée par Sadio Mané.

Une entame de match très parfaite qui va permettre à l’Equipe Nationale du Sénégal de gérer une rencontre qu’elle aurait pu remporter plus nettement et très largement et durant laquelle les joueurs d’Aliou Cissé ont peu souffert, malgré un excès de confiance observé sur les dernières minutes, notamment par Edouard Mendy, qui a remis en confiance les Brave Warriors.

Après l’ouverture du score, beaucoup d’occasions de but s’offrent aux Lions comme les deux poteaux trouvés par Ismaila Sarr et Sadio Mané et une énorme parade du gardien namibien devant le numéro 10 du Sénégal. Ainsi, à la 38e minute, Famara Diédhiou corse l’addition suite à un énorme travail d’Ismaila Sarr. L’attaquant de Watford impose sa vitesse sur son coté gauche et délivre en centre de toute beauté joueur d’Alanyaspor. Tête plongeante et ça finit au fond. 2-0 pour le Sénégal à la pause.

Un début de seconde mi-temps toujours aussi compliquée pour la Namibie qui va néanmoins tenter de faire croire le contraire en fin de match le rester jusqu’à la fin du match. Des Lions menant déjà 2-0 avant la pause ne semblaient toujours pas rassasiés. Comme lors de la première période, c’est l’homme à tout faire, Sadio Mané, qui mène la danse avec ses accélérations dévastatrices.

L’attaquant de Liverpool trouve beaucoup d’occasions de buts et s’offre sa 26e réalisation en sélection à la 55e minute. Un but de toute beauté. Un beau à la Maradona. Sur une récupération au milieu de terrain, Sadio Mané est servi par Koulibaly Koulibaly, prend sa vitesse, efface ses vis-à-vis avant de battre parfaitement Virgil Vries. 3-0. La note était déjà salée pour la Namibie, mais les Brave Warriors, très braves ne comptaient pas en rester là.

Bien aidée par un Edouard Mendy qui s’est trop mis en confiance, la Namibie insiste avant de se faire récompenser par une réalisation de Joslin Kamatuka (75e). D’autres occasions se succèdent pour la Namibie et les Lions commencent à avoir la chair de poule. La réplique était donc nécessaire. Ainsi, à la 83e minute, Keita Baldé, rentré à la place de Krépin Diatta, qui est sorti sur blessure (49e), enfonce le clou en marquant le 4e but du Sénégal sur une offrande de Sadio Mané.

Le match se termine donc sur un écrasant 4-1 pour le Sénégal. Du coup, forts de cette promenade de santé et avant le match retour le 12 octobre, les Lions s’installent définitivement en tête du Groupe H avec neuf points en autant possibles et cinq unités d’avance sur la Namibie, deuxième avec quatre points. Le Congo (3e, 2 points) et le Togo (4e, 1 point) ferme le classement.

