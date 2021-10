Battu lundi passé par les Raptors, les 76ers ont pris « leur revanche » cette nuit en s’imposant sur le score de 125-113. Georges Niang a inscrit le plus de points du coté de Philadelphie.

La présaison continue en NBA et les Sénégalais de la ligue de basketball la plus prestigieuse font de bons matchs. A l’image de Gorgui Sy Dieng qui a réussi un double -double, Georges Niang lui a emboité le pas.

L’ailier fort s’éclate dans son nouveau club. Face aux Raptors de Toronto cette nuit, il a claqué 16 points en 16 minutes jouées. En plus de 2 rebonds et 3 passes décisives. Il est le meilleur marqueur du coté des 76ers. Le Camerounais Joel Embid était de retour dans l’effectif hier. Il a réussi 10 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes jouées.

