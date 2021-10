Tombeuses du Mali à l’aller à Bamako (2-4), les Lionnes du Sénégal ont terminé leur job hier soir sur la pelouse d’Alassane Djigo. Un match (1-1) à l’arraché a permis aux joueuses d’Aicha Henriette Ndiaye de valider leur billet pour le second tour. Elles connaîtront leur adversaire ce samedi.

Le deuxième match de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football comptant pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Costa Rica 2022 va se jouer entre la Guinée Conakry et la Sierra Leone. A l’aller, les Sierra Léonaises sont allées s’imposer 1-0. Et l’acte 2 est programmé pour le samedi 9 octobre 2021 en terre libérienne en raison de terrains non homologués en Sierra Leone. C’est à l’issue de cette rencontre que le Sénégal va connaître son adversaire pour le second tour. Le vainqueur de ce duel jouera fin octobre pour la manche aller et le depuis novembre pour le match retour contre le Sénégal.

wiwsport.com