Et c’est grâce à l’imposante attaquante Rakia Coulibaly qui gagne son deuxième duel face à la gardienne sénégalaise, Khady Faye. Mal inspirées, les Lionnes enchaînent les pertes de balles au profit des maliennes opportunistes. A la 40e minute de jeu, Khady Faye commet une faute dans sa surface et offre un pénalty pour les visiteurs. Auteure de l’ouverture du score, Coulibaly Rakia, perd cette fois-ci sa lucidité et rate l’occasion de creuser l’écart. La première période se termine sur une petite avance des maliennes mais toujours, le Sénégal, vainqueur du match aller, garde son avantage.