France Football a publié ce lundi les 10 gardiens de buts candidats au Trophée Yachine. Parmi les nominés, Edouard Mendy, qui a réagi peu après l’annonce.

Après une brillante saison sous les couleurs de Chelsea, avec lequel il a été couronné en Ligue des Champions et en Supercoupe d’Europe, Edouard Mendy, déjà sacré meilleur gardien d’Europe, figure, pour le moins surprenant, sur la liste des 10 nommés pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison au monde.

Zappé des 30 nommés au Ballon d’Or, le portier international sénégalais de 29 ans s’est exprimé sur ses réseaux sociaux, et le principal s’est dit très fier honoré et plus que jamais motivé pour rester garder un niveau et pour décrocher d’autres récompenses en Club comme tout comme en sélection.

« Je suis très fier et honoré de faire partie des 10 nominés. Nous avons gagné plusieurs titres cette année, cela rend cette saison spéciale. C’est pour moi une motivation supplémentaire pour faire encore plus et continuer à travailler dur pour maintenir un tel niveau de performance avec Chelsea Football Club et mon équipe nationale sénégalaise », a écrit l’ancien joueur du Stade Rennais.

