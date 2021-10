France Football a annoncé ce vendredi 8 octobre 2021 les noms des 10 gardiens nominés pour le trophée du meilleur portier de l’année nommé Trophée Yachine. Édouard Mendy est parmi les nominés. Le joueur de 29 ans peut espérer toucher le graal cette année, après son premier titre individuel de sa carrière, meilleur gardien de but de l’UEFA, remporté il y a quelques mois.

Grâce à sa belle saison réalisée sous les couleurs de Chelsea, sanctionnée d’un titre de champion d’Europe (Ligue des Champions), l’ancien joueur du Stade Rennais est en concurrence avec le nouveau portier du Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma, Ederson Kasper, Schmeichel, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Emiliano Martinez vainqueur de la Copa America, Manuel Neuer, Jan Oblak ou encore Samir Handanovic de l’Inter Milan. Le vainqueur de ce trophée sera dévoilé le 29 novembre 2021.

