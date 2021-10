Le prix du joueur EA SPORTS du mois de septembre a été attribué au joueur napolitain Kalidou Koulibaly . L’international sénégalais, actuellement en regroupement avec les Lions pour la double confrontation face à la Namibie, recevra son trophée lors de l’avant-match Napoli vs Turin, prévu le dimanche 17 octobre 2021 à 18h au stade Diego Armando Maradona de Naples.

Victime de propos racistes lors de la dernière sortie de son club face à la Fiorentina, le Lion a répondu de la plus belle des manières en remportant ce titre qui, depuis sa création vient d’être attribué à un défenseur. Kalidou Koulibaly a effectivement réalisé d’impressionnantes prestations durant le mois de septembre qui vient de s’écouler avec notamment 2 buts, 1 passe décisive et 3 clean sheets en 4 matchs.

Imbattuto 💪🏻🔝@kkoulibaly26 è l'EA SPORTS Player of the Month di settembre, disponibile ora in #FUT! 🔥@EASPORTSFIFA #FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/q4LsQwEaFm

— Lega Serie A (@SerieA) October 7, 2021