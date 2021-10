Le Casa Sports a remporté la Coupe du Sénégal pour la troisième fois en battant Diambars, 1-0, lors de la finale de la 60ème édition de cette compétition. Le club fanion de la zone méridionale a remporté un seul titre de champion, en 2012. Il a perdu trois finales du championnat, en 2013, 2015 et 2016.

Seydou Sané assure que son équipe a le «potentiel» qu’il faut et que pour le reste, il suffira seulement de s’organiser. Il a dans la foulée annoncé le lancement d’un grand projet, avec des partenaires finlandais, dans le but d’assurer la formation des talents. «Nous avons un projet avec nos amis finlandais, un grand projet de presque 3 millions d’euros (environ 2 milliards de francs CFA) pour former les talents en Casamance. Ce sont des spécialistes en projet. J’ai été en Finlande, j’ai vu ce qui se fait là-bas…», a-t-il expliqué. Mais Seydou Sané n’a pas donné de détails sur ce projet. Il précise seulement que les partenaires en question l’ont soutenu dans la construction en cours du centre d’entraînement du Casa Sports à Ziguinchor

Samedi soir, le président de la République a reçu au palais de la République le Casa Sports, après sa victoire sur Diambars. Dans un tweet publié à la fin de la finale, Macky Sall a félicité le club ziguinchorois pour sa brillante victoire en Coupe du Sénégal. Selon lui, «Allez Casa», le comité des supporters du Casa Sports, réunit des «supporters exceptionnels et dynamiques», derrière une équipe «emblématique de la Casamance».

Macky Sall a offert une prime de 50 millions francs CFA aux deux équipes : 30 millions au Casa Sports, 20 millions à Diambars. Il a aussi fait don de 10 millions de francs CFA à «Allez Casa».

APS