Le match retour du deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions qui doit opposer le Horoya AC au Stade Malien se jouera à Thiès, au Stade Lat Dior.

Un Coup d’Etat s’accompagne avec un lot d’incertitudes. Depuis le 05 septembre dernier, la Guinée est plongée dans un contexte socio-politique après le Coup d’Etat contre l’ancien président Alpha Condé. Et alors, cel implique un durcissement des entrées et sorties et donc l’interdiction par la CAF de jouer à Conakry.

Un tour de vis qui n’a pas épargné le Horoya AC, Champion de Guinée. Alors qu’il doivent affronter le Stade Malien dans le deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions, les Rouges et Blancs de Matam avaient déposé auprès de la CAF une demande pour disputer le match retour dans un territoire voisin.

Finalement, dans un courrier paru ce mardi, l’instance dirigeante du football africain a accédé à la demande du Horoya AC qui a décidé de recevoir son match retour le 24 octobre prochain au Stade Lat Dior de Thiès. Le match aller de cette double confrontation étant prévu le 16 octobre prochain.

