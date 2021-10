Claudio Ranieri et le football anglais, l’histoire n’est pas encore finie. Champion d’Angleterre avec Leicester City en 2016 après son passage à Chelsea entre 2000 et 2004, l’ancien coach de Fulham devrait devenir nouvel entraineur d’Ismaila Sarr dans les prochaines heures connaitre son quatrième Club anglais.

Vingt-quatre heures après le limogeage de Xisco Muñoz, les dirigeants de Watford s’apprêterait à confier les reines de leur équipe au technicien italien de 69 ans. D’après Sky Italia, Ranieri a donné son accord pour venir entraîner Watford. Les propriétaires du Club le connaissent bien et auraient déjà pensé à lui par le passé.

L’officialisation devrait arriver sous peu. Ranieri devrait donc être sur le banc de Watford pour le prochain match des Hornets après la trêve internationale, le samedi 16 octobre. Et il commencera face à un gros adversaire puisque Watford, actuel 15e de Premier League, affrontera Liverpool.

Claudio Ranieri has signed his contract as new Watford FC manager, confirmed. Two years deal. After being approached by many Italian clubs, Ranieri joins Watford. 🟡🇮🇹 #WatfordFC pic.twitter.com/L95D5iqtwT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2021