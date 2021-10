A Watford, le temps presse beaucoup avec les entraineurs. Pour la sixième fois en deux saisons et demie, le Club anglais s’est séparé de son coach. Au lendemain de sa défaite sur le terrain de Leeds United (0-1), le Watford, actuellement 14e de Premier League avec sept points en sept matchs, a annoncé dimanche avoir licencié son entraîneur, Xisco Muñoz.

« Watford FC confirme que Xisco Muñoz a quitté son poste d’entraîneur-chef du club. La direction estime que les performances récentes indiquent fortement une tendance négative à un moment où la cohésion de l’équipe devrait s’améliorer […] . Aucune autre nouvelle ne sera disponible jusqu’à l’annonce imminente d’un nouvel entraîneur », écrit le communiqué.

Le jeune entraineur espagnol de 41 ans, passé par le Club géorgien du Dinamo Tbilissi, avait pris les reines de l’équipe d’Ismaila Sarr en décembre dernier en remplacement à Vladimir Ivić. Malgré son manque d’expérience dans le haut niveau, il avait réussi à redresser la barre pour ramener l’équipe en Premier League après avoir fini à la deuxième place de Championship.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.

