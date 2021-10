A l’issue d’un sondage initié par la CAF, les fans ont désigné l’quipe type des footballeurs africains du 21e siècle ayant pris part à la CAN. Si l’absence du double Ballon d’Or africain, El Hadji Diouf saute à l’oeil, les présences de Kalidou Koulibaly et de Sadio Mané ne surprennent guère.

Dans un vote lancé par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour laisser aux fans le soin de choisir leur équipe type spéciale Coupe d’Afrique de ce 21e siècle, une formation de rêve s’est faite avec la présence de beaucoup de légendes du football africain notamment les Egyptiens Gomma, ElHadary et Fathy entre autres champions d’Afrique depuis 2000. Evidemment avec le règne des Pharaons entre 2006 et 2010, on retrouve plus de joueurs de cette épopée dans ce onze.

Dans cette formation plébiscitée par les fans, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané sont les seuls joueurs sénégalais qui y figurent. Toutefois, si les fans ont choisi deux joueurs sénégalais qui ont marqué le football africain ces dernières années, force est de constater que El Hadji Diouf aura marqué les esprits au début des années 2000. L’ancien joueur du RC Lens et de Liverpool a été sacré deux fois de suite Ballon d’Or africain en 2001 et 2002.

Samuel Eto’o, Didier Drogba, Yaya Touré et Aboutrika sont les autres footballeurs de la génération de Dioufy mais qui figurent dans cette formation choisie par les fans comme la meilleure du 21e siècle. Mohamed Salah est l’auteur joueur africain encore en activité qui figure dans ce onze de l’histoire de la Coupe d’Afrique.

1️⃣1️⃣/1️⃣1️⃣ The fans voted the #TotalEnergiesAFCON Team of the 21st Century 📋 Who’s your favorite player from this squad? ⭐ pic.twitter.com/U67KOmT5qj — CAF (@CAF_Online) September 30, 2021

