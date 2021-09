Pour ce mois de Septembre, Ismaila Sarr a trouvé le chemin des filets à 3 reprises. Un doublé inscrit lors du déplacement à Norwich (3-1) et son but pour arracher le point du nul face à Newcastle à la 72ème minute lui ont valu cette nomination pour désigner le meilleur joueur du mois. Des statistiques impressionnantes du Lion qui fait partie des 4 joueurs avec le plus de tirs cadrés cette saison en Premier League . Cependant le titre n’est pas déjà acquis puisque ses concurrents ont autant brillé à l’instar de Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Antonio Rüdiger, Joao Cancelo et Allan Saint-Maximin qui complètent la liste des nominés.

⚡️ Joao Cancelo

⚡️ Cristiano Ronaldo

⚡️ Antonio Rudiger

⚡️ Allan Saint-Maximin

⚡️ Mo Salah

⚡️ Ismaila Sarr

