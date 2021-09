Après l’échec de l’Afrobasket féminin 2021 où les Lionnes ont fini à une décevante quatrième place, du côté de la Fédération sénégalaise de basket on songe déjà à la fin du cumul de Moustapha Gaye en même temps DTN et sélectionneur de l’Equipe nationale féminine. Et c’est Parfait Adjivon qui serait pressenti pour coacher les Lionnes.

Dans les prochains jours, la Fédération sénégalaise de basket devrait faire le bilan de la participation des Lions et Lionnes aux dernières éditions de l’Afrobasket. Toutes les deux sélections ayant été éliminées au même stade, celui des demi-finales, à Kigali et à Yaoundé. Si du côté des Hommes, on peut se réjouir d’une troisième place, par contre chez les Dames, c’est le fiasco avec une triste quatrième place… 55 ans après.

Justement, dans ce bilan, le sort du staff technique de l’Equipe nationale féminine semble intéresser davantage le «Sénégal du basket» qui attend comme première décision, la fin du cumul du Directeur technique national qui occupe en même temps le poste de coach des Lionnes. Si la Fédération décide de mettre fin à ce cumul, il sera donc question de se pencher désormais sur le nom du successeur de «coach Tapha» à la tête des Lionnes.

La proximité Tapha Gaye-Parfait

Sur ce chapitre, Le Quotidien a appris que les choses bougent et que le fauteuil serait «poli» pour le sélectionneur des U19, Parfait Adjivon, actuel coach de l’équipe masculine du Dakar Université Club (Duc).

Champion en titre avec son club et qualifié avec les «Etudiants» à la seconde édition de la Basketball Africa League (Bal), le technicien sénégalais a réalisé un bon parcours avec les Lionceaux lors du dernier Mondial en Let­tonie, avant d’être éliminés par les Etats-Unis, en quart de finale. Considéré comme un «fils du Duc», Parfait Adjivon, proche de Tapha Gaye, a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Autant de bonnes performances qui l’ont permis de disposer d’une place de choix au sein du staff de Tapha Gaye pendant l’Afrobasket 2021 à Yaoundé. D’ailleurs, tout au long de la compétition, celui qui était chargé de la Vidéo-assistance, était plus en vue que les autres membres du staff technique des Lionnes, au sein duquel il y avait pourtant El Hadji Diop, ancien coach des Filles du Duc, comme premier assistant, les deux autres adjoin­tes, Khady Diop et Mborika Fall. Une proximité, pour ne pas dire une complicité avec le DTN qui devrait le propulser à la tête de la sélection féminine.

Reste à savoir si une éventuelle proposition de la Direc­tion technique nationale sera entérinée par les membres du bureau de la Fédération sénégalaise de basket, ou encore par le ministère des Sports. Dossier à suivre…

