Pour sa première participation aux J.O, l’épéiste sénégalaise Bineta Diongue n’a pas pu pousser l’histoire plus longue que les 32es de finale face à la Chinoise Sheng LIN, mais elle sera honorée ce mercredi, par la mairie de Bondy (France) pour avoir participé aux JO de Tokyo 2021.

« C’est avec une grande fierté et un immense honneur que j’ai reçu cette médaille et ces prestigieux cadeaux des mains de Monsieur le Maire de la Ville de Bondy. Cet événement valorisant organisé en notre honneur est une source de motivation pour mieux faire et se préparer pour les JO de Paris 2024.

Merci à Lauren R. Davis qui a contribué à mon adhésion à l’AS Bondy Escrime.

Merci aussi à Mélanie Verrier Présidente du club a Maître Julie Préval , à mes coéquipières Joséphine Jacques-André Coquin et à tous les membres.

A très vite sur les pistes

Sportivement Ndeye Bineta DIONGUE« , écrit-elle sur sa page facebook

wiwsport.com