Après deux journées dans la phase de groupe de Ligue des Champions, Chelsea n’a pas réussi le carton plein et s’imposer sur le terrain de son plus grand rival dans son groupe. Victorieuse du Zenit St Pétersbourg lors de la première journée (1-0), la formation de Thomas Tuchel est cette fois tombée devant la Vieille Dame sur le score d’un à zéro.

La seule réussite de la rencontre a été inscrite par Federico Chiesa juste après le retour des vestiaires pour la seconde période (46e). Avec ce résultat, les partenaires d’Edouard Mendy finissent la deuxième journée de Ligue des Champions à la troisième place, avec autant de points que le Zenit (2e), et à trois longueurs de la Juventus (1ère, 6 points).

It ends in defeat in Turin. #JUVCHE pic.twitter.com/WHYXBdznT8

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 29, 2021