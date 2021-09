Une semaine de plus, nous vous présentons les onze meilleurs footballeurs sénégalais évoluant en Europe. Dans les cinq grands Championnats européens et autour, des Lions se sont encore distingués en milieu de semaine et durant le week-end. En voici les onze meilleures, dans un schéma tactique en 3-4-3.

Gardien : Edouard Mendy

Il effectuait son retour dans le onze départ de Chelsea après avoir manqué deux rencontres consécutives pour légère blessure. Même si l’équipe de Thomas Tuchel a essuyé sa première défaite de la saison, samedi, face à Manchester City (0-1), elle peut bien dire merci à son portier sénégalais, Edouard Mendy, qui a évité une lourde défaite aux siens. Toujours égal à lui-même, Edouard Mendy s’est distingué avec deux énormes sauvetage, devant Gabriel Jésus et Jack Grealish. Impuissant sur l’unique but de la partie après que la frappe de Jésus ait été déviée par Jorginho.

Défenseurs : Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, Joher Khadim Rassoul

De retour dans le onze du Paris Saint-Germain pour la rencontre face à Montpellier samedi (victoire 2-0), Abdou Diallo n’a pas été inquiété dans son couloir gauche par son vis-à-vis. Le polyvalent défenseur international sénégalais, n’a cependant pas eu d’impact en attaque, ce qui lui a permis de bien se contenter à gérer les actions offensives montpelliéraines dans le couloir gauche.

Si Naples réalise un début de saison monstrueux en Championnat avec six victoires en autant de journées, Kalidou Koulibaly n’y est pour rien. La défense napolitaine n’a concédé que deux buts après six journées, dont un nouveau clean-sheet décroché dimanche contre Cagliari (victoire 2-0). Titulaire, le défenseur international sénégalais a encore été très propre dans son jeu, ne commettant qu’une seule faute, remportant plus de la moitié de ses duels, et réalisant proprement trois dégagements. C’est du pur Kalidou Koulibaly.

Leader sur et un dehors du terrain, Joher Khadim Rassoul continue de démontrer pourquoi le brassard de capitaine d’Adana Demirspor lui a été confié cette saison. Lors de l’écrasante victoire en Championnat de Turquie, ce samedi, contre Gaziantep (4-0), Le défenseur de 25 ans, régulièrement positionné à gauche d’un schéma à trois centraux, a encore livré une copie très correcte. En face de lui, Papy Djilobodji n’avait rien à lui envier. En 90 minutes au 5 Ocak Fatim Terim, Joher Rassoul a remporté 10 des 13 duels auxquels il s’est soumis, réalisé deux dégagements, une interception et quatre passes en profondeurs. Du solide.

Milieux : Idrissa Gueye, Mamadou Loum Ndiaye

Lorsque Gana est comme ça, il est inarrêtable pour le moins que l’on puisse dire. Élu homme du match contre Montpellier (2-0), il était partout et a réalisé un match presque parfait. Gana a excellé dans les interventions défensives, dans les passes, et même dans la frappe ! Et évidemment, c’est lui qui marque un but somptueux pour ouvrir le score (14e) : crochet gauche, suivi d’une frappe surpuissante du mauvais pied droit. Jonas Omlin n’a vu que du feu.

Il fallait un grand Mamadou Loum Ndiaye pour qu’Alavés fasse tomber le Champion en titre d’Espagne, l’Atlético Madrid, et s’offrir ses tous premiers points de la saison en LaLiga (1-0). Moins remuant en première période, mais très indispensable dans la possession de balle et sur quelques phases défensives dans la seconde période, il a rayonné devant le milieu de l’Atlético Madrid composé par Yannick Ferreira Carrasco, Rodrigo De Paul et Marcos Llorente. Cependant, il a alterné les petits détails techniques avec des erreurs dans la distribution de la balle, mais a couvert beaucoup de faille et son physique a rééquilibré les forces entre son équipe et ses adversaires. Il a manqué une belle occasion d’ouvrir son compteur. Du bonne augure pour le joueur prêté par le FC Porto.

Ailiers : Mame Baba Thiam, Ismaila Sarr

En milieu de semaine, mercredi, Kayserispor a balayé Galatasaray au Kadir Has Stadium. Trois buts à zéro, deux d’entre eux sont l’œuvre de Mame Baba Thiam. A ce point là, Fenerbahçe va mordre ses doigts de l’avoir laissé partir. Intenable, très disponible et très mobile, le joueur de 28 ans a fait montre de tout son talent pour s’offrir ses deuxièmes et troisièmes réalisations avec sa nouvelle équipe. Une performance qu’il n’a cependant pas pu rééditer dimanche lors du match nul (1-1) contre Giresunspor de Souleymane Doukara et Ibrahima Baldé.

Si Watford maintient sa position dans le ventre mou du classement de la Premier League après six journées, c’est en grande partie grâce à son inusable ailier international sénégalais de 23 ans, Ismaila Sarr, qui a disputé toutes les minutes possibles en Championnat cette saison. Ça, parce que l’ancien joueur de Génération Foot est égal à lui-même et indispensable. Contre Newcastle samedi, il a permis à Watford d’arracher le point du nul (1-1) en marquant son quatrième but de la saison sur une superbe tête. Ses accélérations, sa pointe de vitesse, ont certainement fait des maux de tête à la défense des Magpies, particulièrement à Matt Ritchie.

Attaquants : Kaly Sène, Mame Biram Diouf, Makhtar Gueye

Promu cette saison en Super League de Suisse, Grasshopper a balayé le FC Sion dimanche (3-1). Tout ça, grâce à un retentissant doublé de Mamadou Kaly Sène (20 ans). Le jeune attaquant sénégalais, prêté par le FC Bâle, a régalé de son talent le Stade Letzigrund pour s’offrir ses deux premiers buts en Championnat avec ses nouvelles couleurs. Une prestation mémorable et parfaite qui lui a récompensé du titre d’Homme du match.

C’est bien connu, plus un vin est vieux, meilleur il est. C’est Mame Biram Diouf. Le petit coup d’arrêt ce week-end lors de la défaite contre Fenerbahçe ne fera pas oublier sa très grosse performance mercredi dernier face à Göztepe. A l’occasion de la 6e journée de Super Lig, Hatayspor s’est allé s’imposer au Gursel Aksel Stadium par 2 à 0. Les deux réalisations de la partie sont évidemment l’œuvre du capitaine de l’équipe d’Omer Erdogan. Toujours indispensable en attaque mais également sur les replis défensifs, il a cueilli à lui seul les partenaires de Chérif Ndiaye pour signer ses troisièmes et quatrièmes buts de la saison.

Il fallait peut-être à Oostende un Makhtar Gueye de plus pour s’imposer dans le choc de ce dimanche en Jupiler Pro League face à Anderlecht, puisque l’attaquant sénégalais, malgré avoir fait tout son job, n’aura pas suffi aux siens, qui ont finalement concédés un match nul (2-2). Tout était bien parti grâce au joueur de 24 ans, qui a ouvert le score dès la 7e avant de doubler la mise juste avant la demi-heure de jeu (29e). Une belle prestation qui déduit le grand début de saison de l’ancien de l’US Gorée, qui est déjà à six buts après 9 journées.

Voici la Team Of The Week wiwsport de la semaine

