Pour la première fois en plus de cinq décennies, le Sénégal ne montera pas sur le podium du FIBA Women’s AfroBasket. Onze fois sacrées championnes continentales, les Sénégalaises se sont en effet inclinées dimanche face au Cameroun (49-53) dans le match pour la troisième place.

Dans la revanche de la finale du FIBA Women’s AfroBasket 2015, organisée dans ce même Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, les Camerounaises ont réagi après la défaite rageante contre le Mali il y a deux jours en demi-finales. C’est la première fois en six ans qu’elles figurent sur le podium de la compétition.

Même si le Sénégal a mené 27-22 à la mi-temps, le Cameroun a réussi à renverser la situation au retour des vestiaires grâce notamment à la belle prestation de Marguerite Effa. Elle a marqué 10 de ses 15 points depuis la ligne des lancers francs. Hermine Guotue a transformé 5 de ses 7 tirs pour finir avec 11 points en sortie de banc et Cendra Timawe Weledji – autre Camerounaise à plus de 10 points – a ajouté 13 points à 6-sur-11 aux tirs.

Le duo sénégalais composé de Mame-Marie Sy-Diop et Bintou Diéme – les seules Lionnes à avoir atteint la barre des 10 points – ont combiné pour 22 points dans cette partie qu’elles ont pourtant mené pendant presque 36 minutes.

« J’ai le sentiment que c’est un peu comme une médaille d’or pour nous, car le Sénégal est une équipe qui nous bat tout le temps. Elle l’a fait en 2013 et en 2015. Dans ce genre de matchs, une seule équipe repart avec une médaille et je suis très heureuse de l’avoir autour de mon cou, ce d’autant que j’étais absente pendant quatre ans, soit depuis la naissance de ma fille. C’est génial de revenir et d’aider mon pays, » déclare la capitaine Ramses Lonlack.

« La défaite contre le Mali en demi-finale a été très dure à encaisser, mais les Maliennes avaient mieux joué que nous, » reconnaît Lonlack.

Le Sénégal, classé au 2e rang continental, a remporté son dernier titre en 2015 au Cameroun. La dernière fois que le Sénégal a fini hors du podium remonte à 1966 à Conakry (Guinée), où il avait terminé au 4e rang du tournoi alors à quatre nations avec l’Égypte (sous le nom de République arabe unie), la Guinée et la République centrafricaine.

Source: FIBA