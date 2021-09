Victorieux lors de son dernier match en Championnat, mais éliminé en League Cup en milieu de semaine, les hommes de Xisco Muñoz vont tenter de laver l’affront de la défaite face à Stoke City en poursuivant sur un deuxième succès de suite en Championnat lors de leur visite samedi à Newcastle dans le cadre de la 6e journée de Premier League (14h00 GMT).

Auteur d’un doublé le week-end dernier, mais absent lors de l’élimination en League Cup, Ismaila Sarr est aligné d’entrée pour défier les défenses de Magpies.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

We're unchanged from last time out in the @premierleague!#WATNEW | @Stake pic.twitter.com/QEZNPczTU5

