C’est la fin d’un long et mouvementé feuilleton. A Rennes depuis 2019, Mbaye Niang quitte officiellement la Bretagne pour La Garonne.

Ecarté des plans de Bruno Génésio et ayant rejeté plusieurs offres durant le mercato estival, Mbaye Niang a finalement trouver preneur. Déjà désireux de le signer l’été dernier, ceux sont les Girondins de Bordeaux qui ont définitivement réussis à convaincre l’attaquant international sénégalais.

Auteur de 30 buts et 9 passes décisives en 92 matchs sous le maillot du Stade Rennais, Mbaye Niang s’est engagé avec Bordeaux pour deux ans et une année en option. Chez les Girondins, l’ancien joueur du Genoa de l’AC Milan, du Torino ou encore de Watford portera le numéro 23.

Se relancer et relancer Bordeaux

Après ses deux premières saisons réussies avec le Stade Rennais, Mbaye Niang a connu une fin mouvementée au Roazhon Park ne disputant que 12 matchs pendant la première partie de saison 2020-2021 (9 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions). En froid avec la direction rennaise, il est écarté des choix de Julien Stéphan, avant de rallier en prêt l’Arabie Saoudite et Al-Ahli l’hiver dernier.

Une aventure saoudienne non concluante, puisqu’il ne jouera que 5 matchs en Saudi Professional League pour zéro but marqué. De retour à Rennes, Mbaye Niang espérait pouvoir compter sur le nouvel entraineur rennais Bruno Génésio. Mais, ce dernier finira par lui ouvrir la porte de sortie et le joueur ne fera pas la pré-saison avec Rennes. Dur comme le fer, Mbaye Niang rejettera même plusieurs opportunités durant le mercato estival.

Plombé par ses choix, c’est Bordeaux qui lui ouvre ses portes pour lui permettre de relancer sa carrière au Matmut ATLANTIQUE. Ça tombe bien. Dans une situation économique précaire, les Girondins n’ont pas fait de folie au cours du dernier mercato. Et cette saison, la formation de Vladimir Petković connait en début d’exercice en dents de scie. Les nouveaux partenaires de Mbaye Niang occupent actuellement la 16e place de Ligue 1.

wiwsport.com