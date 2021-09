C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. El Hadji Omar Brancou Badio évoluera désormais en Basketball-Bundesliga.

Quelques jours après avoir résilié son contrat avec le FC Barcelone, qu’il a rejoint en 2019, le jeune basketteur international sénégalais s’est engagé avec les Fraport Skyliners, équipe basée à Francfort et évoluant en Basketball-Bundesliga (D1 Allemagne). Un beau challenge pour celui qui a illuminé son monde durant le dernier AfroBasket masculin.

« Brancou et Diego Ocampo (l’entraineur des Fraport Skyliners, ndlr) remonte au temps de Diego à Barcelone. Ils se connaissent bien. Nous avons signé un joueur passionnant qui a beaucoup de potentiel. Avec ses qualités défensives il va beaucoup nous aider et avec son attitude agressive et en même temps insouciante il rayonnera sur le plan offensif », déclare Marco Völler, directeur sportif du club allemand.

Après sa pige en Catalogne où il n’a joué qu’une rencontre avec l’équipe première du FC Barcelone, l’ancien joueur du Saltigué va désormais pouvoir lancer sa carrière en professionnel avec une formation de première division. Le joueur semble d’ailleurs être prêt pour le challenge allemand.

« Je viens à Francfort pour aider l’équipe là où elle m’a besoin, avance Papi Brancou Badio. Je veux juste faire ce qu’il faut pour gagner des matchs. L’entraîneur Diego Ocampo m’a découvert et m’a recruté pour Barcelone. Maintenant, il m’a amené ici à Francfort. Nous nous connaissons très bien et nous nous apprécions. »

wiwsport.com