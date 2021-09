C’est une nouvelle pour le plus surprenant. Ce mercredi, l’ICG Força Lleida a annoncé que Brancou Badio a résilié son contrat avec le FC Barcelone.

L’idylle entre le jeune basketteur international sénégalais, El Hadji Omar Brancou Badio, et le Barça n’ira pas plus loin. À peine trois semaines après sa brillante prestation à l’Afrobasket 2021 avec le Sénégal, l’ancien joueur du Saltigué vient de mettre un terme au contrat qui le liait avec le Club espagnol, a t-on appris ce mercredi.

« ICG Força Lleida rapporte que le FC Barcelone l’a officiellement informé que le joueur sénégalais Brancou Badio a résilié son contrat avec le Barça et ne fait donc plus partie de la structure du Barça », relaie un communiqué de l’ICG Força Lleida.

Désormais sans équipe

Arrivé en Catalogne en 2019, Papi Brancou Badio n’a pas connu la moindre apparition officielle avec l’équipe première du Barça. Le joueur de 22 ans évoluait jusque-là avec la filiale en LEB Plata (D3 d’Espagne). Le 26 août dernier, le Barça était parvenu à un accord avec l’ICG Força Lleida (D2) pour un prêt d’une saison.

Mais à la suite de sa résiliation de contrat, au FC Barcelone, Brancou Badio ne rejoindra pas la formation de l’ICG Força Lleida, comme l’a confirmé l’équipe de Lleida dans le communiqué. Aucun des deux Clubs n’a évoqué les raisons de cette décision mais l’ICG Força Lleida annonce déjà être à la recherche d’un remplaçant. Comme Brancou Badio qui devra désormais se trouver une nouvelle équipe.

« Il n’est pas un joueur de Deuxième Division »

De par son talent et ses excellentes performances aussi avec la filiale du Barça qu’avec l’Equipe Nationale du Sénégal, évoluer en D2 (ou D3) ne semble pas être tant intéressant pour Brancou Badio. C’est d’ailleurs en le supervisant de très près que Boniface Ndong, sélectionneur des Lions, était monté au créneau contre le choix du Barça d’envoyer le joueur à Lleida.

« J’ai discuté avec son club et son entraineur et je leur ai dit qu’il (Brancou Badio) n’est pas un joueur de Deuxième Division et c’est ce que je pense depuis le premier jour que je l’ai vu (…) », clamait Boniface Ndong durant l’AfroBasket. Donc je pense que le Barça ou son agent vont utiliser l’AfroBasket pour savoir que ce n’est pas un joueur de Deuxième Division. »

