Nigéria v Sénégal c’est l’affiche des finales en 2017 et 2019. Ce soir à 19 heures, ces deux équipes qui prétendent au titre vont se disputer l’un des billets qualificatifs pour la finale. Une demi-finale explosive est attendue ! Historique des rencontres

La dernière victoire du Sénégal face au Nigeria remonte au 1er octobre 2001. Les Lionnes s’étaient imposées (86-62). Les D’Tigresses vont réussir pour toutes les 4 prochaines rencontres en AfroBasket qui vont suivre.

En match de poule de l’édition 2015, Nigéria 75-64 Sénégal.

En match de poule de l’édition 2017, Nigéria 58-54 Sénégal. Puis en finale, NIG 65-48 SEN.

En finale de l’édition 2019, Nigéria 60 -55 SEN.

Notons qu’auparavant, sur 4 rencontres disputées, les deux équipes étaient à égalité (2 victoires – deux défaites).

Les statistiques du Nigéria en 2021

Les D’Tigresses veulent garder leur titre et se rapprocher du record du Sénégal qui a gagné cinq éditions de suite entre 1974 et 1984. Le Nigéria est champion d’Afrique en 2017 et 2019. Et en 2021, il est sur la bonne voie. L’équipe dirigée par Otis Hughley Jr a terminé première du groupe B avec des victoires sur l’Angola (67-50) et le Mozambique (85-65). En quart de finale, elle a éliminé la Cote d’Ivoire (72-56).

Même si le Nigéria n’a pas réussi à battre largement ces adversaires contrairement à l’édition précédente, il demeure un dangereux adversaire sur le terrain. Mais il faut dire que le Sénégal a de plus bonnes notes, le profil des adversaires rencontrés est passé par là. Le Nigéria a eu plus d’adversité dans ses matchs.

Jusqu’ici, le champion d’Afrique en titre a disputé 3 matchs pour compter 224 points inscrits et 171 encaissés. Il est la 4e équipe la plus offensive du tournoi par match derrière le Sénégal, le Mali et l’Egypte et deuxième meilleur en réussite au tir (41,8%) derrière le Sénégal.

Il dispose aussi du meilleur pourcentage en lancer-franc 71,6% et est la deuxième meilleure équipe en tir à 3 points 31,7 % derrière le Cameroun. Il totalise 146 rebonds (42 offensifs et 104 défensifs) un registre où toutes les nigérianes mettent la main à la pâte. Soit une moyenne de 9,7 qui les place à la 4e position devant le Sénégal qui les devance sur les statistiques en passes décisives et contre.

Les statistiques du Sénégal en 2021

Le Sénégal s’est fixé comme objectif le podium. Mais au fur et à mesure que la 25e édition se déroule, Mame Marie Sy et ses coéquipières parlent de titre. Il faut dire que jusqu’ici, Moustapha Gaye et ses “Filles” n’ont pas précisé de la place à occuper sur le podium. Et au regard de leurs copies rendues, le Sénégal a les moyens de défier le champion en titre.

Tout comme le Nigéria, le Sénégal n’a aussi disputé que 3 matchs, des victoires sur la Guinée (100-31), l’Egypte (78-63) et le Mozambique (74-46). Des matchs différents qui ont vu des prestations toutes aussi différentes du Sénégal qui a élevé le niveau tour à tour. Si le Nigéria a perdu des quarts temps face au teigneux Mozambique, le Sénégal s’en est bien sorti !

Le finaliste malheureux de l’édition 2019 est l’équipe la plus offensive du tournoi par match, avec 252 points et 140 encaissés au total, pour un pourcentage aux tirs de 48,8%. En lancer-franc, le Sénégal a la pire évaluation 49%. Avec 49 rebonds offensifs et 89 défensifs, les Lionnes restent derrière le Nigéria. Toutefois sur d’autres registres, elles excellent. 21 contres les place à la première place du classement. Avec 68 passes décisives, le Sénégal suit le Mali. En tirs à 3 points, le Sénégal a 30,9% de réussite soit la 3e meilleure évaluation derrière le Nigéria.

La joueuse à surveiller: duel entre Yacine Diop et Evelyne Kalu

MVP de l’AfroBasket 2019, Evelyne Kalu est actuellement à la 6e place au classement des meilleures scoreuses par match. Elle compte le même nombre de points que Yacine Diop 46 points. A deux reprises dans ce tournoi, ces deux joueuses ont respectivement inscrit 17 et 19 points.

Pour une moyenne de 4,7 en passes décisives (14 ), elle est numéro 4 dans ce registre où elle passe loin devant Yacine Diop, n15. Mais se retrouve derrière Bintou Di émé, numéro 2 avec 19 passes décisives pour un pourcentage de 6,3.

