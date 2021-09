Ce n’était pas une belle soirée pour l’une des cadres de l’équipe Toch Sarr. A l’image d’autres Lionnes, elle a été pris au piège par le Nigéria. Désormais, elle veut se concentrer sur la petite finale et remporter la médaille de bronze.

Face aux D’Tigresses, elle compte 10 points, 3 rebonds, 4 interceptions et un contre. Oumou Khairy Sarr n’a rien pu faire face à l’agressivité des adversaires. “Personnellement, je suis sorti carrément du jeu. Je devais jouer mon jeu comme je l’ai fait au début et rester plus lucide. Aider un peu plus l’équipe sur les passes décisives et régler les attaques. En voulant beaucoup faire, je suis passée carrément à coté. On se relève et ce qui reste c’est la 3e place et on va lutter.”

Le Sénégal jouera le Cameroun pour la petite finale dimanche à 14 heures. L’équipe du pays hôte a été battu par le Mali (52-51). Les Lionnes sont déterminées à remporter ce match nous dit elle. “Le Nigéria c’est fini, on ne peut plus rien faire. On va se rentrer et se concentrer. Parce que demain c’est une autre finale. On va se concentrer pour affronter Cameroun. Ce ne sera pas facile mais on n’a pas pu partir en finale mais on va se donner à fond, le Cameroun n’a qu’à se préparer. Demain, on va jouer le bronze et on va l’amener à la maison.”

