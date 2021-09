Le Sénégal retrouve le Mozambique qu’il avait éliminé en demi-finale lors de l’AfroBasket 2019 au Dakar Arena. Pour cette édition, les deux équipes auront à cœur de se qualifier pour le carré d’as et atteindre leurs objectifs. Ce qui rendra le duel encore plus épique.

En AfroBasket féminin, le Mozambique qui a terminé 4e lors des éditions 2017 et 2019 s’est invité dans le Big Four des équipes dites favoris à l’image du Nigeria, Sénégal et l’Angola. En 2021, le tirage a fait qu’il a partagé la poule du Nigeria et de l’Angola et n’a essuyé que des revers. Les Mozambicaines n’ont retrouvé le sourire qu’en huitièmes de finale. Et il faut dire que l’adversaire qui a résisté jusqu’au bout n’a pas su tenir tête. Le Kenya s’est incliné avec 22 points d’écart.

En face, des Lionnes qui ont commencé la compétition sur des chapeaux de roues. Le Sénégal avance sûrement vers son objectif, celui de monter sur le podium. Et il faudra nécessairement se qualifier en demi-finale. Pour cela, Mame Marie Sy et ses coéquipières retrouvent un adversaire qu’elles ont l’habitude de battre. Mais qui peut-être dangereux. Le Sénégal avait remporté le dernier duel avec seulement 3 points d’écart. En l’absence de leur pivot Leia Dongue, le Mozambique peut-il concurrencer les grosses pointures? Il ne reste plus que le Sénégal pour répondre précisément à la question.

Historique des rencontres

9 novembre 2000

Mozambique 39-81 Sénégal

27 décembre 2005

Sénégal 66-37 Mozambique

23 septembre 2007

Sénégal 59-42 Mozambique

29 septembre 2007

Sénégal 63-48 Mozambique

10 octobre 2009

Mozambique 37 – 73 Sénégal

25 septembre 2013

Mozambique 77-61 Sénégal

19 août 2017

Sénégal 76-67 Mozambique

26 août 2017

Mozambique 52-72 Sénégal

16 août 2019

Sénégal 60-57 Mozambique

wiwsport.com