Avec du courage, de la foi et de la discipline face à un adversaire non pas surpuissant mais toujours difficile à manœuvrer, l’Équipe Nationale du Sénégal est qualifiée pour les demi-finales à l’AfroBasket 2021, en dominant le Mozambique jeudi (74-46).

Une fois n’est pas coutume. Le match des partenaires de Mame Marie Sy a de nouveau été spectaculaire, spécialement dans le secteur défensif et particulièrement en attaque. A tel point que les Lionnes ont terminé la partie avec quatre joueuses ayant marqué au moins 8 points. Mame Marie Sy (17), Bintou Diéme (10), Oumoul Khairy Sarr (8) et Yacine Diop (8) ont été celles qui ont le plus fait sauter le verrou mozambicain.

Viser la victoire dès le début du match

Symboliquement, c’est la capitaine Mame Marie Sy qui a donnée le ton et menée le Sénégal vers le haut dans les premières minutes. Les Lionnes démarrent bien la partie et s’offrent les quatre premiers points du match. Mais en même temps, le Mozambique ne tardait jamais à réagir. Larguées en tout début, les Mozambicaines sont se rectifiées en défense et en attaque pour revenir à hauteur du Sénégal (10-10) avant même de prendre les devants.

Mais une excellente Couna Ndao permet au Sénégal de repasser devant avec un tir primé de toute valeur. La défense en zone du Mozambique créait assez souvent des difficultés aux Lionnes et le physique de l’adversaire poussait à la bande à Moustapha Gaye à commetre plusieurs fautes. A 13-13 à deux minutes de la fin du premier quart-temps, Leina Niang apparait pour la première fois au panier et remettait son équipe devant. Des rectifications apportées, le Mozambique est bloqué. Et Mame Marie Sy redonne le ton en claquant un tir primé pour larguer le Mozambique à 7 points (20-13).

Arrive le deuxième quart-temps. Là, les Mozambicaines commençaient à mieux carburer grâce à leurs maitresses à jouer Anabela Cossa et Tamara Seda. Les cinq premières minutes du deuxième quart-temps semblent équilibrées. Le Mozambique arrive à chauffer le panier, mais en même temps, le Sénégal parvenait à maintenir une distance nécessaire sans pour autant briller en attaque et en défense. La fin du 2e quart-temps semble meilleure pour les Lionnes.

Le Sénégal récupère presque toutes les deuxièmes balles pour se permettre de partir vite en contre-attaque, mais à l’arrivée, il se ratait beaucoup trop au niveau du shoot. Ce qui a fait que les Lionnes n’ont marqué que 10 points en 8 minutes. Il fallait encore revoir au chaud Couna Ndao. Bouillante, le numéro 9 de Moustapha Gaye envoie un tir primé en toute beauté pour permettre au Sénégal de prendre le large et gagner conséquemment le 2e quart-temps (37-22).

Au troisième quart-temps, le Sénégal commençait avec un vrai faux rythme. Le Mozambique revenait encore et encore sans rien vouloir lâcher. Contrairement aux deux premiers quart-temps, les Lionnes ont manqué de justesse et sont restées trois minutes dans le 3e quart-temps sans scorer. Tapha prend un temps mort pour rectifier le tir. Réussi. Par là, Oumoul Khairy Sarr, Toch réchauffe la raquette mozambicaine. Le Sénégal enchaine trois paniers primés par l’intermédiaire de Toch et Bintou Diémé.

Tout commençait à sourire aux Lionnes, malgré le visage crispé d’une Yacine Diop, qui a commise quatre fautes après 10 x 3 minutes. A quatre minutes de la fin, l’écart est emmené à +20 grâce à Leina Niang et Madjiguene Sène, qui réussissent le 2 sur 4 aux lancers francs (51-31). Le match avance, les minutes décisives s’éteigent et on retrouvait un Sénégal très discipliné en défense et en totale réussite en attaque à l’instar de sa capitaine Mame Marie Sy, qui continuait de briller sur les tirs primés pour permettre au Sénégal de largement remporter le 3e quart-temps (61-38).

Le dernier quart-temps commence comme à débuter l’avant-dernier, avec un Sénégal qui n’était pas en réussite. Cependant, les lionnes étaient déjà assisses sur un siège très confortable. Tout ce qu’il faillait au Mozambique, c’était un énorme retournement de situation pour que les Lionnes subissent une défaite. Ce qui serait très tragique. Et effectivement, pour le dernier quart-temps, le Mozambique ne parvenait même plus à marquer, restant bloquer à 43 points en 8 minutes.

Pourtant face à la baisse de régime des Lionnes, qui y arrivaient très peu souvent en attaque mais toujours très disciplinées en défense, les Mozambicaines ne parvenaient pas à recoller au tableau d’affichage. Le Sénégal maintient la distance et va logiquement s’imposer et brièvement (74-46). Ainsi, les Lionnes joueront en demi-finale face au Nigeria, double tenant du titre de l’AfroBasket. Le rendez-vous est bien pris.

wiwsport.com