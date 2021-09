Le Sénégal va abriter la 13ème édition du Tournoi de lutte de la CEDEAO, du jeudi 4 au samedi 6 novembre 2021, à l’arène nationale de Pikine. Ainsi, en prélude à ses joutes sous-régionales, l’équipe nationale, coachée par l’expérimenté Ambroise Sarr, démarre la première phase du travail, ce mercredi 22 septembre 2021.

En effet, les partenaires du capitaine Boy Faye entrent en regroupement fermé pour trois jours (mercredi, jeudi et vendredi), à l’arène nationale. Après les trois jours de travail, les lutteurs seront libérés pour rejoindre leurs familles. La 2ème phase de la préparation va reprendre entre le vendredi 1er et le vendredi 8 octobre prochain. De ce fait, les partenaires de Ngor Niakh seront en regroupement fermé jusqu’au démarrage du tournoi. C’est durant cette dernière phase que le sélectionneur va sortir les 5 lutteurs, qui vont représenter le pays. Mais déjà, Ambroise Sarr a donné une liste de 22 athlètes au Directeur technique national (DTN), Khalifa Sow; soit 5 lutteurs pour les catégories 66 kg, 76 kg et 86 kg; 4 lutteurs pour la catégorie des 100kg et 3 lutteurs chez les 120 kg. Une liste de 22 présélectionnés dominée par la présence des meilleurs lutteurs du dernier DCE tenu à Kaolack (28-29 et 30 mai derniers).