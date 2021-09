Le Mozambique hérite du Sénégal en quart de finale de l’AfroBasket 2021. Les deux équipes se retrouvent pour une place en demi-finale.

Si le Sénégal a validé son ticket pour les quarts de finale depuis mardi suite à sa victoire face à l’Egypte (78-63), le Mozambique est passé par les barrages pour le rejoindre. Il a éliminé de la course le Kenya ce mercredi (72-50). Il faut dire que les coéquipières de Ingvild Mucauro (21 pts) ont dominé toute la partie, remportant tous les quarts temps sauf le dernier ( 24-12, 11-17, 16-10, 15-17).

Logé dans le groupe B lors de la phase des poules, le Mozambique a été confronté aux grosses pointures de la compétition.. Il a perdu tous ses deux matchs de poules face au Nigéria (67-50) et l’Angola (70-61). Et va jouer sa survie face à un autre prétendant au titre, le Sénégal, pour au moins terminer dans le top 4 comme en 2017 et 2019.

Sénégal v Mozambique, un remake de l’une des affiches de la demi-finale de l’AfroBasket 2019 où les Lionnes sont venues à bout d’une bonne équipe mozambicaine (60-57). La prochaine rencontre pour le billet des demi-finales est prévue ce jeudi à 13h Gmt.

Voici le programme des quarts de finale

Jeudi 23 septembre 2021

10H : Nigéria V Cote d’Ivoire

13H: Sénégal v Mozambique

16H: Cameroun v Egypte

19h: Mali v Vainqueur Angola v Cap Vert

wiwsport.com