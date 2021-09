Vingt-quatre heures après avoir été balayée par le Sénégal (100-31), la Guinée s’est encore lourdement inclinée à l’AfroBasket 2021. Cette fois-ci, face à l’Egypte.

Invitée, l’Equipe Nationale féminine de la Guinée connaît un parcours extrêmement difficile dans cette 25e édition du Championnat d’Afrique de basketball. Ce dimanche, elle s’est nouvellement mise dans une situation très délicate après avoir encaissé face à l’Egypte (102-58) sa deuxième défaite de suite.

Pour aller en quart de finale, les partenaires d’Aicha Mara Diallo devront attendre les résultats des autres équipes pour connaître leurs adversaires en barrage. Prochain défi pour le Sénégal, l’Egypte est classée deuxième du groupe C. Et la première place se jouera lundi entre Lionnes et Pharaones.

