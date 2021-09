De la Bretagne au Hertfordshire, Ismaila Sarr est devenue la véritable arme offensive pour Watford depuis son arrivée en août 2019.

« Merci Ismaïla, nous te souhaitons le meilleur sous tes nouvelles couleurs », écrivait le compte Twitter du Stade Rennais pour officialiser le départ de l’international sénégalais de 23 ans. À l’entame de sa troisième campagne, on peut dire que les souhaits du Stade Rennais ont été exaucés et pour le joueur et pour Watford. Les statistiques ne soulignent pas le contraire.

[#MercatoSRFC] Ismaïla #Sarr rejoint le @WatfordFC. Les deux clubs ont finalisé le transfert définitif du joueur ce jour. Merci Ismaïla, nous te souhaitons le meilleur sous tes nouvelles couleurs. pic.twitter.com/mwZejP3Fsb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 8, 2019

En effet, depuis son arrivée chez les Hornets, le numéro 23 a inscrit 22 buts en Championnat (8 en Premier League et 13 en Championship) en 72 rencontres. On peut également citer ses 8 passes décisives. Personne n’a fait mieux sur la même période. Des statistiques solides, qui ont permis à un joueur en totale confiance d’être élu meilleur joueur de la saison de Watford lors de la campagne précédente.

L’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est rapidement rendu indispensable pour tous les techniciens qui ont eu à l’entrainer à Watford. Parmi eux principalement, Xisco Muñoz. Depuis son arrivée en 2020 en remplacement à Vladimir Ivić, l’Espagnol a récupéré le bien meilleur niveau d’Ismaila Sarr, qui est le joueur qu’il a le plus utilisé. Cela se ressent dans le jeu et également dans les résultats.

