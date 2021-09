Après un exercice 2020-2021 assez difficile, Naby Keita semble retrouvé sa meilleure forme en ce début de saison en déduit sa performance face à Crystal Palace samedi.

Actuel leader de Premier League, Liverpool connaît un début de saison très réussi entre le Championnat et la Ligue des Champions. Avec un effectif presque au complet, la formation de Jurgen Klopp brille jusque-là avec cinq victoires et un match nul en six matchs toutes compétitions confondues.

S’il est très peu souvent inquiété par les adversaires, c’est parce que Liverpool s’en remet à son bel effectif dont font partie Sadio Mané et Naby Keita. Ce dernier, après avoir connu des mois très difficiles à cause des blessures mais aussi des choix de son entraineur, commence à retrouver des étincelles.

Et ce samedi, lors de la victoire (3-0) face à Crystal Palace, l’ancien joueur de Leipzig, d’une frappe sublime, a retrouvé le chemin des filets avec Liverpool pour la première fois depuis le 22 juillet 2020 et la victoire (5-3) face à Chelsea. Un retour à la lumière qui ne s’aurait passer inaperçu chez Sadio Mané.

L’attaquant international sénégalais, également buteur lors de cette rencontre, s’est estimé très heureux pour son coéquipier, qu’il côtoie depuis leur passage ensemble au Reb Bull Salzburg. « Je pense qu’il ne s’attendait pas à marquer ce genre de buts. Il a été vraiment chanceux (rires). Mais je suis vraiment content pour lui, c’est un grand footballeur […]. Il est très humble, n’arrête jamais de travailler », a indiqué Sadio Mané.

🗨️ "Je suis vraiment content pour lui c'est un grand footballeur […]. Il est très humble, n'arrête jamais de travailler." Sadio Mané à propos du but de Keita 🗣️ ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/op4gqBJIeP — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 18, 2021

wiwsport.com