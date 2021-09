Grâce à ses internationaux africains, Liverpool s’est tranquillement imposé, ce samedi, en Premier League, face à Crystal Palace (3-0).

Intraitable, Liverpool a glané son quatrième succès en Championnat ce samedi, en début d’après-midi, pour le compte de la 5e journée de Premier League à Anfield. Les Africains. Oui, oui, oui, trois buteurs. Liverpool a pu compter sur un Sadio Mané, auteur de son 100e but sous la tunique rouge, Mohamed Salah, insatiable, et d’un Naby Keita retrouvé, pour l’emporter. Les

A domicile et face à un adversaire qui venait de faire tomber Tottenham le week-end dernier, Les Reds ont dominé la rencontre de bout en bout non sans s’être fait peur au moment de quelques situations des visiteurs. Au passage, avec 13 points, Liverpool prend provisoirement seul la tête de Premier League devant Manchester United, Chelsea et Everton.

A BIG THREE POINTS AT ANFIELD 👊 🔴#LIVCRY pic.twitter.com/PtXpgCXis0 — Liverpool FC (@LFC) September 18, 2021

