Tombeur du Teungueth Fc à Thiès (1-0) à l’aller, l’Asec Mimosas de la Cote d’Ivoire reçoit le match retour les Rufisquois au stade robert Champroux de Marcory ce dimanche 19 septembre 2021 sous le coup de 17h Gmt.

Les Ivoiriens qui part avec un avantage d’un but sont très confiants pour qualification de l’Asec Mimosas. Julien Chevalier, l’entraineur des champion de Côte d’Ivoire en titre a confié que son équipe est déterminée à remporter le duel de ce dimanche face aux joueurs de Youssoupha Dabo.

«On a effectué le voyage dans de bonnes conditions. Nous avons reçu un bon accueil, nous avons été bien logés (…) La pelouse était bonne et on a eu une bonne préparation, ce qui a permis ce résultat (…) On a eu une défense assez solide et on a su marqué. Le premier match est positif. On va se servir de cela. Nous sommes bien armés pour se qualifier,” a déclaré le coach français en conférence de presse.

Match Retour 1er tour Préliminaire LDC CAF

Battu au match aller sur un score d'un but à zéro, Teungueth FC ira chercher la qualification en Côte d'Ivoire face à l'@ASECMimosas ce dimanche 19 Septembre à 17h00

@TotalEnergiesCAFCL#Allezrio💙💛#Teunguethcaakanam pic.twitter.com/qtoVz2TlX9 — Teungueth Football Club (@TeunguethFc) September 16, 2021

En face, les sénégalais ne sont pas encore dit leur dernier mot. Battue à domicile sur la plus petite des marques (0-1), l’équipe fanion de Rufisque, qui avait réussi de passer le cap des tours préliminaires pour sa première participation en Ligue des Champions de la CAF ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

wiwsport.com