Auteur de l’unique but de la victoire de l’AS Monaco jeudi soir face au Sturm Graz en Europa League, Krépin Diatta a été salué par son entraineur.

En difficulté en Championnat avec une place de 16e après cinq journées, l’AS Monaco devait avoir l’accent sénégalais jeudi soir pour son entrée en lice en Ligue Europa. Longtemps en difficulté face à la modeste formation autrichienne de Sturm Graz, le Club de La Principauté est finalement parvenu à l’emporter (1-0). L’unique but de la partie est l’œuvre de Krépin Diatta.

Titularisé pour la deuxième fois cette saison, le milieu de terrain international sénégalais s’est montré très convaincant et a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 19 mars 2021 contre Saint-Etienne en Ligue 1. À l’issue de la rencontre, son entraîneur a évoqué avec humour sa prestation tout en reconnaissant les semaines compliquées traversées par son numéro 27.

« Il est vrai qu’il a connu des difficultés depuis son arrivée à cause du Covid et de quelques blessures, a reconnu Niko Kovac dans des propos relayés sur le site du Club. Je suis vraiment content qu’il ait pu marquer ce soir. Mais, il ne m’a pas écouté, je lui avais demandé de marquer deux buts (rires) ! » Des mots qui devraient faire comprendre à l’ancien joueur du Club Brugge qu’il peut en faire plus.

𝗟𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗰𝗿𝗼𝗮𝘁𝗲 satisfait de ce début en @EuropaLeague (1-0) 👊 De bon augure avant le derby, dimanche. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 17, 2021

