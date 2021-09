Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Abdallah Sima a fait ses grands débuts mercredi avec Stoke City à l’occasion de la 7e journée de Championship face à Barnsley (1-1). Invité à s’exprimer sur les premiers pas de sa nouvelle recrue sénégalaise, l’entraineur des Potters, Michael O’Neil se montre sous le charme du jeune attaquant prêté par Brighton.

« On ne pourra pas compter sur (Darren) Fletcher durant quelques jours, donc nous espérons que Sima sera prêt, je pense qu’il l’a montré, estime le technicien nord-irlandais. Nous avons examiné un joueur qui a les qualités nécessaires pour causer des problèmes aux défenseurs adverses. Il est très mobile, rapide, avec une bonne présence dans la surface également. »

Rentré dans le dernier quart d’heure de la rencontre face à Barnsley, le jeune international sénégalais (4 sélections) n’a pas eu suffisamment de temps pour se démarquer. « Malheureusement pour lui, c’est qu’il est rentré et assez vite nous avons été réduits à 10. Nous n’avons probablement pas vu le meilleur de lui, mais je pense qu’il a aussi donné un aperçu de ce qu’il peut nous offrir », remarque Michael O’Neil.

