Elle est l’une des figures des succès du Basketball sénégalais de 2009 à nos jours. Oumou Khairy Sarr, surnommée Toch Sarr (37 ans) va disputer son 5e AfroBasket sous les couleurs nationales.

Avec l’ailière forte qui peut aussi jouer comme pivot, le Sénégal est monté sur le podium à chacune de ses participations à ce grand rendez-vous du basket-ball africain. Toch Sarr compte une médaille d’or (2009), deux médailles d’argent (2011 – 2019) et une en bronze (2013). De 2009 à 2019, sur les 6 dernières participations elle en a raté 2, le sacre des Lionnes à Yaoundé en 2015 et la deuxième place au Mali en 2017.

Lors de sa dernière sortie en AfroBasket 2019, elle avait pris part à tous les matchs du Sénégal (5) avec une moyenne de 20 minutes par match. Toch Sarr comptait au total 39 points marqués à la fin de la compétition derrière Mame Marie Sy (55points) et Astou Traoré (76 points). Saura t’elle répéter les mêmes statistiques?

Tout porte à le croire pour cette joueuse emblématique de IDK Gipuzcoa. Pour sa 8e saison consécutive avec le club espagnol en deuxième division, la joueuse de 37 ans compte 30 matchs disputés avec 718 minutes jouées, 206 points inscrits, 127 rebonds et 57 passes décisives. Soit une moyenne de 23,0 minutes jouées, 6,9 points et 4,2 rebonds par match.

“On sait ce qui nous attend à l’AfroBasket. Nous sommes prêtes mentalement et physiquement. Les deux matchs amicaux nous permettront de bien affronter la Guinée” a t’elle déclaré à la fin de la préparation des Lionnes. Pour cette 25e édition, le Sénégal vise le podium. Mais on sait tous que les Lionnes ont toujours faim et rêve de ce 12e sacre !

wiwsport.com