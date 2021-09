Demba Ba a officiellement mis fin à sa carrière de footballeur ce lundi 13 septembre 2021 à l’âge de 36 ans.

Monument du football, Demba Ba a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite. Une décision que le désormais ancien joueur a officialisé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le Sénégalais de 36 ans qui totalise 22 sélections avec les Lions est vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea en 2013 et du Championnat turc à deux reprises avec Beşiktaş JK en 2017 et 2020.

Passé par la Belgique (Mouscron), l’Allemagne (Hoffenheim), l’Angleterre (West Ham, Newcastle et Chelsea), la Turquie (Besiktas, Göztepe et Basaksehir), en Chine (Shanghaï Shenhua) et dernièrement la Suisse (Lugano), L’attaquant des Lions (36 ans, 22 sélections) était libre de tout contrat depuis son départ précipité de Lugano, trois rencontres seulement après son arrivée au club. Dans sa carrière de footballeur qui a duré 16 années, Demba Ba a disputé 446 matchs avec 190 buts inscrits toutes compétitions confondues.