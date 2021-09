L’équipe nationale de football des sourds du Sénégal démarre bien dans ce championnat d’Afrique de football des sourds en battant d’entrée le pays hôte le Kenya.

Les Lions ont battu le Kenya sur la marque de 3 à 1 grâce à un doublé de Harouna Seck et un but de Khadim Barro. Ils rejouent leur 2éme match ce lundi face au Mali. Le Sénégal est logé dans la poule A, en compagnie du Kenya et du Mali.

Pour rappel, le tournoi est prévu du 11 au 25 septembre au Kenya.

Stades