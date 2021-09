Après son succès contre Clermont Foot (4-0), le PSG se projette désormais sur son premier match de Ligue des Champions contre les Belges du FC Bruges, actuellement leader de la Jupiter League, mercredi prochain. Un déplacement en Belgique que pourrait manquer le milieu Idrissa Guèye.

Un coup dur pour le PSG et Gana Gueye. Le milieu de terrain des Lions qui avait écopé d’un carton rouge en plus de son exclusion et de son forfait pour le match retour à Etihad, d’un autre match de suspension. L’instance de discipline et d’éthique de l’UEFA a jugé que le tacle du Sénégalais a été violent et dangereux pour sévir ainsi.

Gueye avait manqué donc non seulement le match retour face à Manchester City, mais aussi la finale de la prestigieuse compétition si le PSG arriverait à s’offrir une place en finale. Au cas contraire, l’international sénégalais devra manquer le premier match de C1 de son équipe lors de la prochaine édition.

En effet, Gana Gueye et son coéquipier Di Maria pourrait ne pas effectuer le déplacement pour la 1ère journée de la Ligue des Campions contre Bruges

Wiwsport.com