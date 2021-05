Lourde sentence pour le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye. Exclu lors du match aller au Parc suite à une violente faute sur Gündogan, Gueye a écopé d’une suspension de deux matchs de l’instance disciplinaire de l’UEFA, a appris Wiwsport via News18.

Un coup dur pour le PSG et Gana Gueye. Le milieu de terrain des Lions vient d’écoper en plus de son exclusions et de son forfait pour le match retour de ce mardi à Etihad, d’un autre match de suspension. L’instance de discipline et d’éthique de l’UEFA a jugé que le tacle du Sénégalais a été violent et dangereux pour sévir ainsi.

Gueye manquera donc non seulement le match retour de ce mardi face à Manchester City, mais aussi la finale de la prestigieuse compétition si le PSG arrivait à créer l’exploit et s’offrir une place en finale. Au cas contraire, l’international sénégalais devra manquer le premier match de C1 de son équipe lors de la prochaine édition.

wiwsport.com