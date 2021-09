Les Académiciens ont fait le boulot. Dans une éliminatoire jouée en match unique, Diambars s’est imposé dimanche au Stade Lat Dior de Thiès lors du premier tour préliminaire de la la Coupe CAF contre le Wakriya AC (3-0).

L’Académie Diambars a passé avec succès son premier examen, essentiel, qui l’emmènera peut-être jusqu’à la phase de groupes de la Coupe CAF. Avec une infime avance avec une éliminatoire qui s’est jouée en match sec à cause du contexte socio-politique actuellement en Guinée, les poulains de Bruno Rohart devait profiter de ce léger avantage de jouer à domicile

Passé par une première période âprement disputée avec de franches occasions de part et d’autre, Diambars, s’est beaucoup plus réveillé en deuxième période pour venir à bout du Wakriya AC. Alors qu’ils vivent une période très particulière, les Guinéens ont été assommés juste après l’heure de jeu. Bachir Ngom bénéficie d’un penalty et le transforme sans trembler (65e).

Malgré les intentions des visiteurs, qui souhaitaient coûte que coûte revenir à la marque, Diambars, en total contrôle, a tenu bon, très bon même. Tout était parfait. Aucune peine n’allait avoir lieu pour Diambars, ça se jouait avec un énorme désir de se démarquer, avec des flèches sur les deux côtés et quand il fallait, ou plutôt pouvait, toucher le cuir dans un milieu très à l’aise, ça se faisait judicieusement.

Et logiquement, arriva le deuxième but pour la formation de Bruno Rohart. A la suite d’une contre-attaque éclaire, Cherif Bodian était au bon endroit pour la définition (82e). L’essentiel était fait. Diambars allait s’imposer, mais Diambars en voulait pas moins trois. À l’arrivée, Mouhamed Diaw corse l’addition juste avant que l’arbitre assistant ne montre le temps additionnel de la deuxième période (89e).

Après une participation arrêter au premier tour en 2013, l’Académie Diambars passe ce premier tour et s’octroie le droit de rêver de la phase de groupes de Coupe CAF. Mais ils devront d’abord passer l’obstacle d’un autre tour où l’adversaire sera Enyimba International Football Club, Club de Première Division du Nigeria qui s’est défait du Dakkada FC (3-1).

wiwsport.com