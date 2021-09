L’équipe du Zimbabwe, premier adversaire du Sénégal à la CAN prévue au Cameroun en janvier, s’est séparée de son sélectionneur, Zdravko Logarusic, a annoncé ce dimanche la Fédération zimbabwéenne de football dans un communiqué.

’’La Fédération du Zimbabwe de football informe s’être séparée à l’amiable de l’entraîneur de l’équipe senior. La décision a été prise après une rencontre du Comité exécutif’’, a précis la même source.

S’il a réussi à qualifier son équipe pour la phase finale de la CAN 2021, le technicien croate a eu du mal à faire franchir à sa sélection un cap.

Lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Zimbabwe a fait match nul, 0-0, contre l’Afrique du Sud avant de perdre, 0-1, contre l’Ethiopie.

Le match Sénégal-Zimbabwe est prévu le 10 janvier à Bafoussam (nord du Cameroun). Outre le Sénégal et le Zimbabwe, les deux autres équipes de la poule B de la CAN 2021 sont la Guinée et le Malawi.

Auparavant, les Warriors auront quatre matchs éliminatoires du Mondial 2022 à jouer (deux contre le Ghana, un contre l’Afrique du sud et un autre contre l’Ethiopie).

APS