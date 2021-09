Pour la réception de Clermont, ce samedi, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, Idrissa Gana Gueye s’est offert son deuxième but de la saison.

Fraichement revenu de sélection et titulaire ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes, le milieu de terrain international sénégalais confirme son bon début de saison. Alors que le Paris Saint-Germain déroulait parfaitement avec trois buts après 55 minutes de jeu, Idrissa Gueye s’en est allé d’une nouvelle réalisation.

Sur une action menée par lui-même et à la suite d’une frappe de Kylian Mbappé repoussée par le gardien adverse, Idrissa Gueye, seul face au but et en renard de surface, s’impose de la tête pour le 4-0 du Paris Saint-Germain (65e).

