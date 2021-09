Cheikhou Kouyaté va bien. Après avoir manqué le deuxième match lors du dernier rassemblement des Lions pour une déshydratation subie face au Togo, le milieu de terrain de 31 ans se porte maintenant à merveille et est va disputer la 4e journée de Premier League.

Alors que son équipe, Crystal Palace, reçoit l’actuel leader, Kouyaté est titularisé pour la 4e fois en autant de journées cette saison.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #CRYTOT

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 11, 2021