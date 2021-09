Les deux anciens attaquant de l’Olympique de Marseille se sont montrés très élogieux envers Bamba Dieng, très impressionnant sur le terrain face à l’AS Monaco ce samedi.

En plus des millions de supporters de l’Olympique de Marseille, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng a deux autres fans et pas les moindres. Le jeune attaquant de 21 ans a été excellent durant la première période face à l’AS Monaco, ce samedi, à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, avec à la clé l’ouverture du score pour son premier but en Ligue 1.

Inarrêtable sur son côté, l’ancien joueur de l’Académie Diambars de Saly a attiré l’attention des plus nombreux et grands supporters de l’OM. Deux d’entres eux sont la légende sénégalaise, Mamadou Niang, auteur de 100 buts en 227 matchs sous les couleurs marseillaises, et l’attaquant belge, Michy Batshuayi, qui a marqué 33 buts en 78 matchs avec l’OM.

Sur leur compte Twitter, les deux anciens Marseillais ont salué la performance de Bamba Dieng. « Bamba Dieng, je kiff … », écrit Mamadou Niang. Michy Batshuayi s’est lui plus spécialement exprimé sur le jeune joueur. L’actuel attaquant de a tweeté : « Dieng c’est beau à voir … » Des appréciations qui vont certainement plaire à Cheikh Ahmadou Bamba Dieng.

Bamba Dieng je kiff 😍 — Mamadou Niang (@mamadniang11) September 11, 2021

Dieng c'est beau à voir 😍 — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) September 11, 2021

