Au bout de plusieurs tentatives, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng est parvenu à inscrire son premier but en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Première titularisation de la saison et premier but en Ligue 1 pour Bamba Dieng. Lancé par Jorge Sampaoli, qui est privé de plusieurs de ses attaquants dont Payer et Milik, le jeune attaquant sénégalais n’a pas déçu son entraineur argentin lors du déplacement au Stade Louis II.

Après son premier but réalisé en Coupe de France la saison dernière, l’ancien de l’Académie Diambars vient ouvrir son compteur de la saison et en Ligue 1 en ouvrant le score face à l’AS Monaco (37e). L’international U20 sénégalais avait trouvé à deux reprises le poteau monégasque.

⚽️ Cette fois c'est la bonne pour Bamba Dieng 🇸🇳 qui ouvre le score à Monaco après une superbe ouverture de Luan Peres ! 🔥#ASMOM | #TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/4Fio6zIXQA — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 11, 2021

wiwsport.com