L’Equipe Nationale du Sénégal est sans aucun l’une des sélections africaines qui regroupe le plus de talent. Cependant, aujourd’hui, au sein d’une génération dorée, une position se démarque comme étant la moins attrayante : le latéral droit.

A un peu moins de cinq mois de la phase finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal a pris rendez-vous en tant que sélection ayant le plus de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles au Cameroun l’hiver prochain. Eh bien logiquement, parce qu’il est vice-champion d’Afrique et qu’il a un groupe doté d’une grande qualité offensive. Sadio Mané, Ismaila Sarr, Boulaye Dia pour ne citer que ces trois joueurs.

Mais en dehors de sa force offensive, en dehors de ses bonnes ressources au milieu de terrain avec des noms comme Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté, en dehors d’une belle paire défensive (Abdou Diallo – Kalidou Koulibaly), Aliou Cissé, très concrètement, a un très grand chantier dans son poste d’arrière latéral droit. Dans cette position, des noms manquent à se démarquer et ça crève l’écran, ça saute carrément à l’œil.

Le Sénégal s’est montré intraitable lors de ses deux premiers matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 avec deux victoires face au Togo (2-0) et le Congo (3-1). Mais, l’équipe d’Aliou Cissé a eu d’énormes problèmes à développer un jeu sur ses côtés notamment celui du droit. Si face aux Eperviers et aux Diables Rouges l’arrière latéral droit a été confié à Ibrahima Mbaye, le joueur de Bologne, à défaut de son faible temps de jeu en Club, a carrément manqué à convaincre.

Des options, mais sans disposition

Au poste de latéral droit dans l’Equipe Nationale du Sénégal, des noms ne manquent pas. Le premier est sans aucun doute celui de Youssouf Sabaly. Depuis qu’il a rejoint La Tanière, le nouveau joueur du Real Betis est devenu une référence pour plus d’un. Cependant, dans la lignée vers Cameroun 2022, Aliou Cissé n’est pas encore sûr de pouvoir compter sur un Sabaly blessé et absent pour une longue durée.

C’est le même cas avec Moussa Wagué. Gravement blessé au mois de décembre 2020, l’actuel joueur du FC Barcelone se retrouve depuis plusieurs mois en convalescence. Désormais plus proche du retour, le plus jeune buteur africain en Coupe du Monde devra néanmoins se trouver une équipe pour retrouver sa forme et pouvoir participer à la prochaine CAN, puisque ses chances de jouer cette saison au Barça restent très très maigres.

L’autre option non pas à négliger pour Coach Cissé est celle de Lamine Gassama. Malgré avoir été absent lors du dernier rassemblement, l’ancien joueur du FC Lorient dispose toujours d’une belle carte dans les choix du sélectionneur. Cependant, il devra tout d’abord se trouver une nouvelle formation. A 31 ans et depuis son libre départ de Göztepe en fin de saison dernière, Gass tarde à se trouver un nouveau point de chute alors que le temps presse.

Parmi tous ses joueurs cités, l’option qui résoudrait les carences au poste de latéral droit serait, pour plusieurs observateurs, celle de Moutarou Baldé. Appelé face au Togo et Congo par un Aliou Cissé qui le connait bien pour avoir été son sélectionneur dans l’Equipe Nationale Olympique, le capitaine du Teungueth FC s’est très bien comporté lorsqu’il a foulé la pelouse du Stade Lat Dior contre les Eperviers.

Avec une touche beaucoup plus attirante, Moutarou Baldé (27 ans) dispose d’un excellent pied droit capable de faire la différence, et dans la plupart des cas ses centres sont de vrais bonbons pour les attaquants. A voir si l’ancien joueur de l’AS Douanes parviendra à maintenir sa forme avec Teungueth FC (ou ailleurs) pour convaincre un peu plus Aliou Cissé à l’approche de la CAN 2022.

En définitif, Aliou Cissé a un gros chantier a effectué dans son poste de latéral droit, car le niveau à ce poste laisse beaucoup à désirer.

