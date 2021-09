Comme en Ligue 1 Uber Eats, le Sénégal truste la première place avec 26 joueurs. Il est suivi du Cameroun comptant la moitié du nombre de sénégalais alors que le Mali, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Maroc se partagent la troisième place avec 9 joueurs. Seules les nations d’ Haïti et de la Guadeloupe sont parvenus à s’immiscer dans cette domination des pays d’Afrique qui occupent 10 des 12 premières places.

A l’instar de Metz en Ligue 1, le FC Sochaux-Montbéliard est le club comptant le plus grand nombre de joueurs d’une même nationalité, hors française évidemment, avec ses quatre joueurs sénégalais sans compter le coach Omar Daf lui-même ressortissant du pays de la Téranga. Il s’agit entre autres des joueurs : Abdallah Ndour, Christophe Diedhiou, Joseph Lopy et Ousseynou Thioune.

