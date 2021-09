On connait désormais la liste des 12 Lionnes qui vont disputer la 25e édition de l’AfroBasket féminin qui va démarrer le 17 septembre prochain. “Des choix difficiles” révèle le sélectionneur Moustapha Gaye face à la presse cet après-midi.

Le savoir-faire, la compétence, la complémentarité entre les joueurs et l’état d’esprit sont les critères pris en compte par le coach pour composer sa liste des 12 joueuses a t’il fait savoir.

“Je pense qu’il fallait penser à amener du sang neuf dans cette équipe nationale. A l’mage de ce qu’on fait les garçons, je pense qu’il est important au Sénégal, qu’on pense au rajeunissement progressif de nos effectifs. Ceux et celles qui ont été là ont vraiment les honneurs de la République. Mais nous sommes arrivés à un moment où il est fondamental de renouveler, les effectifs et donner la chance aux plus jeunes pour qu’elles puissent écrire leur propre histoire” a déclaré Moustapha Gaye qui a réduit sa liste de 17 joueuses à 12 ce mercredi.

Pour cette édition, le Sénégal, finaliste malheureux de l’AfroBasket 2019 veut au moins monter sur le podium avec une équipe en chantier. “Nous avons jugé utile d’avoir un objectif podium parce qu’une génération est entrain de partir progressivement, une autre arrive. C’est la croisée des chemins. Nous allons prendre le temps de construire et dans la durée. Je le disais dans un panel de l’ANPS (association nationale de la presse sportive) qu’au Sénégal, nous sommes trop dans l’instabilité. Il faut travailler sur cela et essayer de promouvoir la durée, c’est à dire donner de la place aux jeunes.”

Le Sénégal qui loge dans le groupe C va disputer le premier match de la compétition face à la Guinée le 18 septembre prochain.

wiwsport.com